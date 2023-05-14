الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحري عن 3 متهمين بإدارة مصنع في عابدين

سيارة شرطة
سيارة شرطة

أمرت نيابة عابدين الجزئية، حجز 3 متهمين، على ذمة التحريات؛ بتهمة إدارة مصنع لبيع وتعبئة مستحضرات وأدوات التجميل مجهولة المصدر.

ووجهت لهم تهمة الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات واعدامها، وغلق المصنع.

أكدت التحريات استئجار أحد الأشخاص شقة واستغلالها فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط 3 أشخاص وعُثر بداخلها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع، أدوات التصنيع، كمية كبيرة من العبوات والبخاخات البلاستيك الفارغة مختلفة الأحجام والأشكال "معدة للتعبئة" - علامات مائية وإستيكرات، مبلغ مالى.

بمواجهتهم أقروا بإدارة المصنع بدون ترخيص وقيامهم بتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وطباعة الإستيكرات المضبوطة داخل مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى وبإستهداف المطبعة أمكن ضبط مالك المطبعة.

نيابة عابدين الجزئية مصنع تعبئة مجهولة المصدر أدوات التجميل

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