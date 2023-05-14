الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فورين بوليسي": الحكومة المصرية عززت الاهتمام بالهوية والحفاظ على التراث

جريدة الدستور

أكدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الدعوات لإثبات الهوية المصرية زادت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتبع نفس نهج الزعيم جمال عبد الناصر في بث روح القومية لدى الشعب المصري.

وتابعت أن الحكومة المصرية ترى أن هذه الحملات مهمة لحماية الهوية المصرية من الاستبداد الغربي وسرقة الهوية المصرية.

أضافت أن أبرز مثال لهذه الجهود كانت الموكب المثالي لنقل المومياوات الملكية الفرعونية في 2021، والذي عرضت فيه أوبرا مصرية سوبرانو برفقة أوركسترا كاملة، وغنى بلغة مصرية قديمة، وهو أمر نادر الحدوث في الاحتفالات الرسمية، لكن هذه الخطوة تأتي على خلفية زيادة الترويج للحضارة المصرية القديمة باعتبارها العنصر الأساسي للتراث المصري، فضلاً عن ترسيخ الهوية المصرية.

txt

بعد عرض أول حلقة.. أخطاء فادحة في وثائقي "Netflix" عن كليوباترا

مواقف غير معادية

أشارت المجلة الأمريكية إلى أن مصر عرفت دائمًا عن مواجهتها للعنصرية والتي برزت بقوة في عهد عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي عندما كان قادة الحركة المدنية الأفريقية الأمريكية وحركة القوة السوداء كانوا أصدقاء لمصر والمصريين لمواجهة العنصرية الغربية.

وتابعت أن هذه العلاقات الوثيقة امتدت إلى قادة الدول الأفريقية والحركة الأفريقية ككل، خلال حقبة إنهاء الاستعمار والنضال الأوسع ضد العنصرية في الستينيات، حيث كان المصريون والأفريقيون ينظرون إلى بعضهم البعض على أنهم أخوات وأخوة في النضال ضد الإمبريالية. 

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن التضامن التاريخي بين المصريين والأمريكيين السود والأفارقة في محاربة العنصرية والإمبريالية يعني أن السود في وضع أفضل لفهم رفض المصريين اليوم بشأن الملكة كليوباترا في نيتفليكس، والتي تم إنتاجها دون مشاركة أصحاب هذا التاريخ. 

وأوضحت أن نيتفليكس استخدمت تاريخ دولة قائمة بالفعل لها هوية مستقل من أجل تعزيز جهودها الخاصة المتعلقة بسياسات الإدماج والهوية، لكن كان يتعين العمل مع الحضارة الإفريقية القائمة بالفعل بدلاً من سرقة هوية الآخرين.

وتابعت المجلة الأمريكية أنه لا حرج في اهتمام المصريين المتزايد بالتاريخ الفرعوني واستعادتهم لملكيته، بما في ذلك كشكل من أشكال التحدي للاستيلاء الثقافي الغربي على الحضارة المصرية القديمة - وهي ممارسة متجذرة في التاريخ الإمبريالي.

txt

الباز: مسلسل نتفليكس عن كليوباترا غش تجارى

الحكومة المصرية الهوية التراث السيسي القومية الشعب المصرى

الأكثر قراءة

جامعة القناة تعقد ندوة موسعة لهيئة الفولبرايت مصر الأمريكية

قومي المرأة ببني سويف يطلق حملة طرق الأبواب غدا

حبس عاطل بحوزته 50 طربة حشيش في المنتزه بالإسكندرية

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم| استعلم الآن

محافظ الغربية: إزالة 245 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 41516 متر مربع

البنك المركزى يُحدث قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية