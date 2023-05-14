الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا لإثراء مشروع خطة عمل لذوي الإعاقة الأسبوع المقبل

الأمانة العامة لمنظمة
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمقرها في جدة، في 21 و22 مايو الجاري، اجتماعًا لفريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية للدول الأعضاء؛ لمناقشة وإثراء مشروع خطة عمل المنظمة لذوي الإعاقة، تمهيدًا لعرضه على المؤتمر الوزاري الثاني حول التنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، في 5 و6 من يونيو المقبل، في القاهرة.

وذكرت المنظمة - في بيانٍ، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد - أنه سيشارك في الاجتماع خبراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك ممثلون لأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية، وقرارات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة القرار رقم (4 / 49-ث)، بشأن الشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، الصادر عن دورته التاسعة والأربعين في نواكشوط.

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