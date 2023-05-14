الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تنسيقية الأحزاب": جلسات الحوار الوطنى لحظة فارقة فى حياة البلاد

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عبدالعزيز الشناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسات الحوار الوطني لحظة فارقة في حياة البلاد. 

وأضاف الشناوى، خلال الجلسة النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني، أننا نناقش اليوم التوافق على نظام انتخابي يعيد التنوع الذي يميز المجتمع المصري، ولا بد من التمثيل بشكل سليم، ولا نملك الحق على الحكر للمجتمع المصري أن يبني رؤية سياسية حقيقية وأيديولوجية سياسية حزبية حقيقية وينضج المجتمع المصري سياسيًا. 

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل ما سبق لا يحدث إلا من خلال تمثيل نسبي يعبر عن رؤى أحزاب تخرج للجماهير وتختار ما تريد منها ولا تنتخب شخصًا، بل تنتخب رؤية ومشروعًا وبرنامجًا ولا يحدث إلا من خلال انتخاب قائمة نسبية. 

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