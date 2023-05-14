الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمود فوزى: نظام القائمة المغلقة يتفق مع الدستور

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن هناك نظمًا للانتخابات متعددة ومتطورة، مضيفًا أن الذى يحدد النظام هو الدستور، ولكل نظام له مزايا وعيوب. 

وأكد فوزي، خلال كلمته باجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن نظام القائمة المغلقة يتفق مع الدستور ولا يهدر الأصوات ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيل مناسب.

وتابع: "الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم، فضلًا عن العيوب الجسمية الدستورية به، بجانب أن القوائم النسبية تسهل دخول البرلمان ولكن لا تسهل إدارة العملية التشريعية".

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