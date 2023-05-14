ناجح إبراهيم: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز أمر مطلوب

كشف ناجح إبراهيم، الكاتب والمفكر الإسلامى، عن أهمية إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز.

وقال خلال كلمته في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، إن إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز أمر مطلوب.

وأضاف أن جميع الأديان حثت على عدم التمييز، كما أن الإنسان اكتسبها وهو في رحم أمه، مؤكدًا أن التمييز يعد شعورًا ومشاعر.

ولفت إلى أن جميع الأديان جاءت لحماية الشعوب، متابعًا: "محاربة التمييز تحتاج إلى وعى، وليس بالقانون وحده يحيا الإنسان ولكن بالثقافة".