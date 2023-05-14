تيسير مطر: علينا البحث عن أفضل الأنظمة الانتخابية المناسبة لوطننا ولشعبنا

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، إن اختيار النظام الانتخابي بنظام القائمة النسبية أو المغلقة هو أمر محير، وعلينا هنا أن نبحث عن أي الأنظمة المناسبة لوطننا ولشعبنا.

وأضاف النائب تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب»: لو طبقنا الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، والتى نحن معها ونريدها، وقمنا بوضع تعديل في عدد الدوائر الانتخابية، سيكون هناك على سبيل المثال 6 قوائم، ستعطي فرصة للأحزاب بأن تتفاعل مع العملية الانتخابية، كما يهمنا أن المواطنين في الشارع يكونون على علم بما يجري.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا، هي:

- القضاء على كل أشكال التمييز.

- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب».