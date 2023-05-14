الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية أم المحبة بأسيوط

البطريرك الأنبا إبراهيم
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك،  صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، وذلك  بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

وقدم الأب البطريرك القداس، لأجل راحة نفس مثلث الرحمات، نيافة الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، المطران المنتخب لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك. شارك أيضًا الأب ميشيل زاهر، راعي الكاتدرائية، والقمص يوسف أقلاديوس، والأب إبرام يوسف، والأخوات الراهبات.

وألقى الأنبا دانيال كلمة، تحدث فيها حول مسيرة الخدمة لنيافة الأنبا كيرلس وليم، ثم ألقى نيافة الأنبا بولا عظة القداس الإلهي، متأملًا في إنجيل اليوم.

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