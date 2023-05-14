محامٍ بجلسة مكافحة التمييز بالحوار الوطنى: ليس عندى مانع فى الدفاع عن المثلية

أكد المحامي الحقوقي عمرو إمام ضرورة النظر في مسألة التمييز من وجهة نظر مختلفة، وهو أن الشعب المصري ذاته لديه ثقافة التمييز.

وأضاف: «لا بد من تهيئة النشء وتقديم محتوى له يناهض فكر التمييز بتوضيح معنى الإنسانية».

وتابع: «التمييز له علاقة بالثقافة والمعرفة والوعي، ولا بد من العمل على هذا الأمر بمشروع حقيقي، بداية بالأطفال حتى الجامعة، يعزز مفهوم أن الإنسان شريك في الكون وليس سيده».

وعلق: «لا يوجد أي عيب في الدفاع عن المثلية وليس عندي مشكلة في ذلك».

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.