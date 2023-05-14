برلمانية: لابد من وجود إرادة سياسية لإنشاء مفوضية منع التمييز

قالت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، إن أهم شيء في الحوار الوطني أن يكون هناك مكاشفة ومصارحة للمشاكل حتي نصل لحلول.

وأضافت خلال كلمتها في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، أن المجتمع المصري تمييزي بجدارة، متابعة: "كلنا نميز بشكل غير طبيعي مواطنين مؤسسات قطاع خاص وعام".

وأشارت إلى أن خطاب الكراهية منتشر بشكل كبير جداً، موضحة أن لابد من وجود إرادة سياسية لإنشاء مفوضية لمنع التمييز، وأن إنشاء المفوضية خطوة مهمة جداً علي الطريق ولكنها ليست الخطوة الوحيدة.

وأكدت أن هناك قوانين كثيرو لا يتم إنفاذها بالشكل المطلوب، متابعة: "مش عايزين نطلع بشعارات أو تستيف ورق، ومحور الإعلام والتعليم له دور في مكافحة التمييز".