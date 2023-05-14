الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المسئولين عقب افتتاحه عدة مشروعات بشرق العوينات

السيسي يلتقط صورة
السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المسؤولين

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية عقب افتتاحه عددًا من المشروعات بشرق العوينات.

 

كان الرئيس السيسي، اليوم الأحد، قد تفقد مشروع حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات.

 

ويعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر.

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