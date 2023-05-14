دورة تدريبية لـ60 متدربًا لتطوير الأداء المؤسسى فى أسوان

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمواصلة سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، وذلك بقاعات مركز التدريب، التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني طبقًا لمعايير التميز الحكومي، حيث تم تدريب 60 متدربًا على مدار 3 أيام.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان، يتم تنظيم دورات تدريبية متنوعة من خلال مركز التدريب والتنمية المهنية المستدامة، سواء المتعلقة بالارتقاء بالمستوى التدريبي للعاملين بديوان عام المحافظة، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، أو الخاصة بتطوير الأداء المؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن هذه الدورات تحقق نتائج إيجابية من خلال طرح الآراء والمقترحات بين المدربين والمتدربين، بما يسهم في توفير الخدمات التدريبية المتميزة ذات الجودة العالية.

الدورات التدريبية

الدورات التدريبية