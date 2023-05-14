"حقوق الإنسان": مفوضية منع التمييز أفضل فرصة لمصر لتحسين وضعها في التزاماتها الدولية

كشفت الدكتورة لبنى درويش، نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن المعايير الشاملة لتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية تمنع التمييز.

وقالت خلال كلمتها في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، إن إنشاء مفوضية أفضل فرصة لمصر في تحسين وضعها في التزاماتها الدولية والمراجعة الدورية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن التشريع الشامل للمفوضية لمنع التمييز شرطه الأول بتعريف واضح للتمييز يلتزم بالحد الأدنى بالنص الدستوري ويتضمن مواد لإنشاء مفوضية، وأن يغطي مساواة لكل أوجه الحياة الخاضعة لتنظيم القانون في مصر.

وأشارت إلى أن أي استثناءات في تطبيق القانون تكون في نص القانون بدون لوائح تنفيذية، وأن يقر تشريع المساواة مسئولية الدولة وكل الفاعلين في وصول كل الأفراد للخدمات والفرص وأن يكون هناك مسئولية على القطاع الخاص والعام.

وأكدت أن التشريع يتضمن الإنصاف لضحايا التمييز والتفكير في عقوبات بجبر الضرر أو رجوع الأفراد للوظيفة.