لمتابعة سرعة الاستجابة.. مناورة إسعافية بأحد شوارع سوهاج (صور)

أجرى الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور هاني فؤاد، مدير هيئة الإسعاف بسوهاج، اليوم، بلاغًا تجريبيًا بأحد الشوراع الرئيسية بالمحافظة، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية؛ للوقوف على مدى سرعة الاستجابة للبلاغات والجاهزية لوحدات الإسعاف بالمحافظة والأطقم الطبية بها.

وأجرى الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، اتصالًا على رقم الإسعاف في تمام الساعة 11.32 صباحًا، وأبلغ بوجود حادث تصادم بين سيارة و دراجة بخارية أسفر عن وجود مصابين.

وأخذ متلقي البلاغ بغرفة الطوارئ بالإسعاف، جميع البيانات والعنوان وتفاصيل الحادث، وفي تمام الساعة 11.36 صباحًا أي بعد 4 دقائق فقط تم وصول أول سيارة أسعاف لموقع الحادث وتحمل كود 2197 فرع مدينة ناصر، وتم التعامل مع المصاب الوهمي، تلاها بعد ذلك وصول السيارة الثانية وتحمل كود 1322 فرع الروافع في تمام الساعة 11.39 دقيقة.

من جهته، أشاد وكيل وزارة الصحة بسرعة الاستجابة للبلاغ وسرعة الوصول، مضيفًا أن هذا الأداء السريع يعهده دائمًا في رجال الإسعاف في كل مكان.

كما أضاف الدكتور هاني فؤاد، مدير هيئة الإسعاف بسوهاج، أن جميع وحدات الإسعاف بالمحافظة، على أتم الاستعداد على مدار الساعة، وتتلقى عشرات البلاغات يوميًا، وتستجيب لجميعها، موضحًا أن جميع الكوادر الطبية بها مدربة على أعلى مستوى، ويتم ذلك دوريًا لتقديم أفضل خدمة إسعافية للمواطن، مشيرًا إلى التطوير الدائم لمواكبة التطور العالمي في الخدمات الإسعافية.

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