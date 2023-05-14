محافظ قنا يكرم مسئولي إدارة التعاون بالديوان العام 

لنجاحهم في تنظيم معرض "أهلًا رمضان"..

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، علي غريب محمد، مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة، وبدر أبو الصفا بدر، مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا، وأحمد راشد محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا، وأمين صندوق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، كنماذج مشرفة ومخلصة في العمل، بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، فإن محافظ قنا، منحهم شهادات تقدير لتفانيهم وإخلاصهم في العمل، ومشاركتهم في إقامة معارض "أهلًا رمضان" بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة قنا، لتوفير السلع والمواد الغذائية واللحوم الحمراء البلدي والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة عن أسعار التجزئة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، بإقامة المعرض واستمراره طوال العام لتخفيف العبء عن المواطنين.

من جانبهم، قدّم المكرمون شكرهم لمحافظ قنا، على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين له أنهم مستمرون في تقديم أوجه الدعم للمواطنين من خلال الاستمرارية في تنظيم المعارض السلعية.