الرئيس السيسي يتفقد مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات، حيث استمع إلى شرح على "ماكيت" تناول مكونات المشروع والعملية الإنتاجية والطاقة التخزينية.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي إلى منطقة شرق العوينات، حيث يشهد موسم افتتاح حصاد القمح.

وانتقل الرئيس السيسي إلى موقع زراعة وحصد البطاطس التي يتم توريدها إلى مصنع انتاج البطاطس حيث شهد مراحل جمع المحصول واستمع إلى شرح من مسؤول الشركة عن المساحات المنزرعة ومراحل انتاج المحصول.

واستمع الرئيس إلى شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، حول مشروع زراعة محصول عباد الشمس الذي يستخدم في إنتاج الزيوت وإنتاج مصر من المحصول وتنفيذ توجيهات الرئيس بتقليص معدلات الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية.

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل عن المشروع المقام على مساحة 70 فدانا والذي يضم 32 عنبرا للتخزين بسعة 64 ألف طن ومقامة على 9 أفدنة ، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ البطاطس وسير ناقل للبطاطس من ثلاجات الحفظ إلى خط الإنتاج.

ويشمل المشروع أيضا خط إنتاج للبطاطس المهروسة بطاقة إنتاجية 10 أطنان بالإضافة إلى ثلاجة حفظ المنتج النهائي المقام على مساحة 1300 فدان بسعة 6 آلاف طن مكون من 8 عنابر تخزين، كل مخزن سعته 750 طنا لكل عنبر، ملحقا بهم 8 أرصفة لتحميل المنتج النهائي للمستخدمين إلى جانب منطقة خدمات صناعية مقامة على مساحة 9 أفدنة تشمل غرفة طلمبات وخزانات لمياه الري والشرب ومكافحة الحريق، ومحطة معالجة مياه الشرب، ومحطة معالجة مياه الصرف، وتوصيل الكهرباء من أربع خطوط تغذية رئيسية وتوفير 12 مولدا كهربائيا بطاقة احتياطية بالإضافة إلى مناطق خدمية وسكنية للعاملين مقامة على مساحة 14 فدانا.