الأحد 14 مايو 2023
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محمد شوقي: غاية الحوار الوطني النهائية زيادة المساحات نحو تأسيس الجمهورية الجديدة

الدكتور محمد شوقي
الدكتور محمد شوقي عناني

قال الدكتور محمد شوقي عناني، المقرر المساعد للحوار السياسي للحوار الوطني، إن غاية الحوار الوطني النهائية هي زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، أن نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة بين المشاركين فيه.

وأشار إلى أن الحوار الوطني حوارا عملياً جادا من المنتظر أن ينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانيات المتاحة والظروف المناسبة والمعايير الاقتصادية والمجتمعية.

وأكد أن الحوار الوطني يقيم جسورا كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية، مشددا على أهمية الالتزام بالوقت المخصص لكل مشارك.

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