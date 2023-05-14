الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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توفيق سامى: البحوث الزراعية تعظم الاستفادة من كل قطرة مياه

اللواء توفيق سامي
اللواء توفيق سامي

قال اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إن البحوث الزراعية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتتمثل في الزراعات التحميلية، ترشيد مياه ري قصب السكر، ترشيد مياه ري محصول القطن، وجارٍ تنفيذ بعض البحوث الزراعية الأخرى.

وأضاف توفيق، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أن الشركة بدأت بمصنع الخشب في توشكى، والعمل بدأ اعتبارًا من 1 مايو 2023، ويعمل بطاقة 400 متر مكعب في اليوم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أنه بنهاية العام الجاري يتم الانتهاء من زراعة ما يقرب من 2.5 مليون نخلة. 

مشروع ثلاجة تقاوي البطاطس بشرق العوينات

وتحدث رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، عن مشروع ثلاجة تقاوي البطاطس بشرق العوينات بسعة تخزينية 64 ألف طن، بمساحة 106 آلاف متر، أما مصنع البطاطس فطاقته الإنتاجية 10 أطنان بطاطس نصف مقلية في الساعة، و2 طن بطاطس مهروسة في الساعة، بمساحة 296 ألف متر، وفريزر تجميد بسعة 6 آلاف طن. 

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