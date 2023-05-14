الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني..

علي الدين هلال: الحوار الوطني يهدف لبناء دولة ديمقراطية حديثة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تتعدد قضاياه ولكن لديه هدف واحد وهو الانتقال وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، أن الهدف البناء والتأسيس والتطوير وهو طريق للجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن طريق الحوار ليس ممهد وهناك معاوقات ومشكلات، ولكن الذي يحميه إرادة سياسية حقيقية والجهود المخلصة على اختلاف المشارب والتوقعات. 

وأكد أن المحور السياسي ليس أهم محاور الحوار؛ لأنه يتعلق بشكل نظام الحكم وكيفية صنع القرارات والسياسات العامة، موضحًا أن موضوعات المحور السياسي تلتزم بمدى تمثيل النظام السياسي وكفاءة صنع السياسيات العامة وتنفيذها.

بدء جلسات الحوار الوطني

وبدأت اليوم، الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتيّ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي: القضاء على كل أشكال التمييز، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).

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