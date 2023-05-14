وزير التموين: وردنا 2.1 مليون طن قمح بـ21 مليار جنيه

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موقف توريدات القمح المحلي حتى 14 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن الكميات المسوقة هذا العام وصلت إلى 2.1 مليون طن، بقيمة 21 مليار جنيه.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن قيام وزارة المالية بتوفير 45 مليار جنيه لسداد قيمة القمح المحلي لهذا العام، فضلًا عن سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.

وتحدث وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي حتى 14 مايو الجاري وفقًا لمحافظات الجمهورية مقارنة مع العام السابق، لافتًا إلى أن معدل التوريد هذا العام أعلى من المناظر في العام السابق.