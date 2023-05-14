محافظ بني سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق معرض في الإبراهيمية (صور)

انتقل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء أسامة حلمي، مدير الأمن، ورجال وقوات الحماية المدنية والإسعاف والوحدة المحلية، لمتابعة أعمال الإطفاء بموقع حريق معرض خاص بمنطقة الإبراهيمية بمدينة بني سويف.

وتواجد محافظ بني سويف أثناء قيام سيارات الحماية المدنية بأعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق لمنع امتدادها لمواقع وأماكن مجاورة للمعرض، وذلك باستخدام خراطيم المياه، وبعد فصل المرافق عن المعرض "كإجراء احترازي"، وعمل كردون أمنى وتغيير مسارات الحركة المرورية " بشكل مؤقت" لإتاحة الفرصة وتيسير حركة دخول سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق.

واطمأن المحافظ على تمكن الحماية المدنية من أعمال الإطفاء وإخماد الحريق، حيث يجري حاليًا أعمال التبريد تمهيدًا لتمشيط موقع الحريق، الذي لم يسفر عن حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح باستثناء حالتيّ اختناق تم إسعافهما.

وكلّف المحافظ مسؤولي التضامن الاجتماعي باتخاذ الاجراءات اللازمة والمتاح "بحسب القانون" لتعويض مستأجري المحلات بالمعرض مع مراجعة كل الإجراءات المتاحة للتعويض مع الجهات ذات الصلة.

وأثناء أعمال الإطفاء، أهاب المحافظ بالمواطنين والسكان المقيمين بالقرب من موقع المعرض، بغلق النوافذ مؤقتًا حفاظًا على صحتهم من آثار وتداعيات الأدخنة والأبخرة العالقة في الجو، لحين انحسارها وزوالها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بمعرض شباب مصر بمدينة بني سويف، والمقام بجوار ترعة الإبراهيمية وتم التوجيه على الفور بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق وسيارات الإسعاف لنقل أي حالات مصابة إلى المستشفيات، وتم إغلاق الطريق أمام حركة السيارات والمارّة لحين السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي وجّهت بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي، وحصر التلفيات والخسائر وإخطار الجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

فيما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف؛ لاستقبال أي حالات مصابة، بعد اندلاع حريق بمعرض شباب مصر بمدينة بني سويف.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والحروق، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وحضور كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض للتعامل مع أي حالة مصابة.