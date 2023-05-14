"بتروتريد" تفتتح فرعا مميكنا في الرحاب لتسديد فاتورة الغاز

أعلنت شركة بتروتريد، منذ قليل،عن افتتاح فرع مميكن جديد فى مدينة الرحاب وذلك تسهيلا على المواطنين، لتسديد فاتورة الغاز، وتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، أو شحن كارت الغاز، وذلك تماشياً مع برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والتوسع في مجالات التحول الرقمي للتيسير على عملاء الغاز الطبيعي.

وكشفت الشركة عن أماكن تواجد فروع بتروتريد المميكنة الجديدة في العناوين التالية .

محطة شل أوت جاردنيا سيتى ستارز الملحق الثاني – الدور الأول جنينة مول الدور الأرضي نادي ماتريكس طنطا نيو جيزة :طريق مصر اسكندرية الصحراوي الكيلو 22 فرع الشركة بالإسكندرية 432 ش جمال عبد الناصر –المندرة مدينة الرحاب : مول 2 – المدخل الرئيسي بجوار ماكينة ATM

وتُوفِّر الفروع المميكنة الجديدة للعميل خدمة شحن كارت العداد مُسبق الدَّفع، و خدمات العدادات الميكانيكية التقليدية ، مثل الاستعلام عن الفاتورة وتسجيل قراءة العداد، وسداد الفاتورة وسداد دفعة مقدمة ، وتسجيل الشكاوى، و تتميز الفروع المميكنة الجديدة بإتاحة كافة الخدمات للعملاء على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع دون الحاجة للانتقال إلى فروع الشركة في أوقات العمل الرسمية، و هو ما يوفر الوقت و الجهد و التكلفة لعملاء الشركة البالغ عددهم 9 ملايين عميل.