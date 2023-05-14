إنجاز تاريخى ينتظر محمد صلاح أمام ليستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية أمام ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي، على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، غدًا الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ليستر سيتى؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم ما ينتظره محمد صلاح أمام ليستر سيتي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- يسعى محمد صلاح لتسجيل هدف أو أكثر، ليرتفع رصيده إلى 20 هدفًا في الموسم الحالي 2022-2023 من الدوري الإنجليزي.

وفي حال نجح صلاح في هز شباك ليستر سيتي، فإنه سيصبح أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي في ثلاثة مواسم متتالية منذ إنجاز روجر هانت قبل 57 عامًا.

وكان روجر هانت قد سجل 20 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي في 5 مواسم متتالية (منذ 1961-1962 إلى 1965-1966).

- كذلك يحتاج محمد صلاح (186 هدفًا) إلى تسجيل هدف واحد فقط على الأقل في المباراة المقبلة أمام ليستر سيتي، من أجل تجاوز ستيفن جيرارد والانفراد بعرش خامس أفضل هدّافي ليفربول عبر التاريخ.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام ليستر سيتي؟

- ستكون مباراة الغد هي رقم 11 لـ محمد صلاح أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

- خاض محمد صلاح 10 مباريات من قبل أمام ليستر سيتي، وجميعها بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

- ساهم صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 7 انتصارات، وتعادل وحيد، بينما تلقى هزيمتين.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح أربعة أهداف.

ترتيب ليفربول وليستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق أربع نقاط فقط.

- بينما يتواجد فريق ليستر سيتي، تحت قيادة المدرب دينيس سميث، حاليًا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، خلف إيفرتون صاحب المركز السابع عشر بفارق نقطتين.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.