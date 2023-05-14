الأنبا مكاريوس يترأس قداس أحد النور بكنيسة القطنة والأغانة

ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السّيّدة العذراء أم النّور، بالقطنة والأغانة.

جاء ذلك بمشاركة الأب جيروم نصير، راعي الكنيسة.. وتحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "أحد النور"، مؤكدًا أن الرب يسوع هو الذي ينير حياتنا، بدايةّ من سر المعمودية، الذي فيه نكون أبناء الله، وإخوة الرب يسوع، وهياكل الروح القدس.

وأشار الأب المطران أيضًا إلى أن كل إنسان مسيحي معمد، لا بد أن يعيش النور من الفضائل المسيحية: الإيمان، والرجاء، والمحبة.

وتقام حاليًا، الجمعية العامة الثانية والعشرون لكاريتاس الدولية، والتي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري، بروما.

وتمت مناقشة موضوع "كاريتاس والسينودسية"، انطلاقًا من كلمات غبطة الكاردينال ماريو جريش، الأمين العام لسينودس الأساقفة، الذي قال: العمل مع الفقراء لا يعني فقط توفير الوسائل، ولكن التعلم من الفقراء، وهذا جانب مهم.

وأكد غبطة الكاردينال أن السينودسية هي هبة من الله ونعمة، يجب أن ننالها بتواضع وبساطة، مشيرًا إلى أنه لا توجد سينودسية، بدون إجراءات ملموسة للفقراء ومعهم.

وتم أيضًا انتخاب رئيس الأساقفة تارسيسيو كيكوتشي، ليكون رئيسًا جديدًا لاتحاد كاريتاس الدولية. ويمثل جمعية كاريتاس مصر في حضور الجمعية العامة الثانية والعشرين لكاريتاس الدولية المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية.