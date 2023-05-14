مصطفى السيد: الحوار الوطنى خطوة جادة نحو الإصلاح السياسى الشامل

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الهدف الذي يتطلع له كل الحريصين على هذا الوطن هو الإصلاح السياسي الشامل.

وأضاف خلال كلمته في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، أن الإصلاح السياسي الشامل ليس واردا في الحوار الوطني ولا أي من المحاور الفرعية للمحور السياسي.

وأشار إلى أنه من الممكن للحوار الوطني أن يسير نحو خطوات جادة للإصلاح السياسي الشامل، موضحاً أن مناقشة إصلاح سياسي شامل تقتضي مناقشة العلاقة بين السلطات والقواعد الأساسية للدستور.

وأوضح أن القضايا المطروحة من الممكن أن تقربنا من هدف الإصلاح السياسي الشامل عن طريق لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتي إذا خرجت بقانون للانتخابات يحقق تمثيلا عادلا لمجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن اللجنة الخاصة بالأحزاب السياسية إذا ما انتهت إلى ضرورة الإقرار الكامل بالحريات للأحزاب السياسية فهذه خطوة أخرى ضرورية نحو الإصلاح السياسي الشامل.