الرئيس السيسى يتفقد عددًا من المشروعات بشرق العوينات

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمشروع حصاد القمح بشرق العوينات.

وتفقد الرئيس السيسي، مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات، كما استمع إلى شرح المسئولين عن المشروع.

كما تفقد الرئيس السيسي، عددًا من المشروعات بشرق العوينات.

ويعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر.