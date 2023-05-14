"فورين بوليسي" تكشف محاولات جون كيندي لسرقة الهوية المصرية

سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الضوء على الغضب المصري الكبير من مسلسل نيتفليكس حول كليوباترا آخر ملوك مصر الفرعونية وأحد أشهر قادة الفراعنة في عصور ما قبل الميلاد، بعد اختيار المنصة للممثلة البريطانية السمراء جيمس أديل لأداء دول ملكة بطليمية ذو أصول يونانية.

وقالت المجلة في تقريرها إن الانتقادات في مصر كانت مدفوعة بالمظالم التاريخية والتقاليد الغربية طويلة الأمد لفصل المصريين المعاصرين عن تراثهم القديم - سواء باسم المفاهيم الإمبريالية للحضارة الغربية أو الأفروسينتريك.

سرقة الهوية المصرية

وتابعت أنه كلن هناك محاولة لسرقة الهوية المصرية في ستينات القرن الماضي عندما حاول جون كينيدي الرئيس الأمريكي السابق مثل العديد من الغربيين التحدث عن روابط المصريين المعاصرين بالعصور القديمة وارتباطهم بالغرب، ليتجلى الموقف العنصري والاستعماري على نطاق واسع على مر السنين، سواء في شكل ملموس، مثل استمرار حيازة القطع الأثرية الثقافية المصرية التي تم الاستيلاء عليها في عهد الاستعمار أو بطرق أكثر دقة، بما في ذلك من خلال الهيمنة المصرية، الانبهار بالحضارة الفرعونية التي موجود منذ قرون، وبلغ ذروته خلال موجات التوسع الإمبريالي الغربي.

وأضافت أن كيندي أقنع الكونجرس عام 1961 بتمويل إنقاذ المعابد المصرية القديمة من الفيضانات بحجة أن أموال دافعي الضرائب الأمريكية ستذهب لإنقاذ “جزء من تراثهم الثقافي”.

كتب كينيدي في رسالة إلى الكونجرس: "كان لدينا.. اهتمامًا خاصًا بحضارة مصر القديمة التي نشأت منها العديد من تقاليدنا الثقافية الخاصة"، وكرر عضو إدارته، فيليب إتش كومبس من وزارة الخارجية، ما قاله الرئيس، وذهب إلى أبعد من ذلك في الاستيلاء على الحضارة المصرية القديمة عندما قال "هذه الآثار هي جذور تاريخية عظيمة لجميع الحضارات الغربية، نحن نقدم خدمة لأجيالنا المستقبلية في هذا البلد، بقدر ما نساعد في الحفاظ على جذورهم التاريخية، هذه ليست هدية ثنائية بأي حال".

وأضافت أنه كانت هناك اهتمام ناشئ بين بعض العلماء بتراث كليوباترا المحتمل متعدد الأعراق (عادة ما يتم تصويرها على أنها من أصل يوناني مقدوني، وشاهد العالم إليزابيث تايلور كملكة بطلمية في فيلم هوليوود عام 1963)، ولكن حتى كتابة التاريخ القديم عانت من التحيز العنصري وتهميش العلماء من الدول المستعمرة سابقًا - وعلم المصريات لا يختلف، إنه مجال رعته في السابق قوى استعمار مصر وتكتنفه العنصرية تجاه المصريين المعاصرين، لتُمثل محاولة قديمة لسرقة الحضارة المصرية القديمة، وهو ما يترك الأعمال العلمية والعلمية التي تروّج لبياض كليوباترا أو سوادها غير كافية، بدلاً من اللون الذي كانت عليه ، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا هو دور العرق في إنتاج ونشر المعرفة حول كليوباترا وتاريخها إلى أي درجة شارك الأكاديميون المصريون في إنتاج وكتابة هذا التاريخ؟