إحاطة برلمانية تطالب الحكومة بمراعاة المواصفات العالمية فى مطبات الطرق

تقدم النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن تكرار الحوادث على الطرق السريعة.

وأوضح النائب في إحاطته أن الفترة الأخيرة شهدت تكرار حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، مستشهدًا بما شهدته محافظة أسيوط التى تتسبب في حالات وفاة وإصابات، مطالبا بحصر جميع الحوادث التى تحدث فى الطرق السريعة الزراعية بمحافظة أسيوط وتحديد أماكن حدوثها، وعمل مطبات صناعية فى هذه المناطق، لتجنب الحوادث والوفيات التى تحدث بهذه المناطق، حرصا على حياة المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إنشاء تلك المطبات وفقا للمواصفات العالمية لإنشاء تلك المطبات بما لا يضر بالسائقين وسياراتهم، موضحًا أن إنشاء المطبات الصناعية بمواصفات فنية وهندسية يحافظ على سلامة المواطنين وكذلك الحفاظ على السيارات وكذلك يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم حدوث تكدسات مرورية في مناطق تلك المطبات.

كان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول نتائج حوادث السيارات والقطارات عام 2021، قد أظهر أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ 51.5 ألف إصابة عام 2021 مقابل 56.8 ألف إصابة عام 2020 بنسبة انخفاض 9.3%، وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة الدقهلية أعلى عدد إصابات، حيث بلغ العدد 11.6 ألف إصابة وأقل عدد إصابات فى محافظة الأقصر، حيث بلغ 102 إصابة عام 2021.

فيما بلغ عدد حوادث القطارات 978 حادثا عام 2021 مقابل 898 حادثا عام 2020 بنسبة ارتفاع 8.9%، وبلغ أعلى عدد حوادث قطارات على مستوى المناطق فى منطقة (وسط الدلتا والوسطى) بعدد 243 حادثا بنسبة 24.8%، وأقل عدد في منطقة (الجنوبية) بلغ 82 حادثا بنسبة 8.4% وبلغ عدد المتوفين فى حوادث القطارات 405 متوفين عام 2021 مقـابل 296 متوفى عام 2020 بنسـبة ارتفــاع 36.8%.