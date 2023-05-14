الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو أمناء الحوار الوطني: نحتاج لمفوضية منع التمييز في مصر لهذا السبب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مشروع قانون لمنع التمييز شارك فيه عدد من الخبراء على مدار عام كامل.

وأضافت خلال كلمتها في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، أن مفوضية القضاء على التمييز موجودة منذ القرن الثالث عشر في بلاد أوروبية وتحت مسميات عدة وأصبحت موجودة في دول عديدة أفريقية.

مفوضية منع التمييز في مصر استحقاق دستوري 

وتابعت: "حان الآن أن يصبح في مصر مثل هذه المفوضية وخاصة أنها استحقاق دستوري، لأن مشكلة التمييز بكافة أشكاله ضد النساء والريفيين والمسلمين وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء مشكلة صعبة ولا يوجد تشريعات كافية ونافذة للقضاء على هذه الظاهرة".

وأشارت إلى أن المفوصية قائمة على تقديم الشكاوى والتحقيق فيها والاطلاع على جميع الملفات، فضلا عن أنها خدمة بدون مقابل للتعبير عن الشكوى التمييزية.

وأكدت أن المفوضية تساهم في اللجوء للحلول السليمة بدون القضاء والحصول على التعويضات المناسبة لمن أصابه ضرر.

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