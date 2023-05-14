الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التموين: ننتج 10 ملايين طن قمح فى مصر

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المساحة المزروعة للقمح تبلغ 3.2 مليون فدان، ومتوسط الإنتاج من 18 إلى 20 إردبًا، أي أننا ننتج 10 ملايين طن من القمح في مصر، لافتًا إلى أننا نعمل الآن على تفعيل مفهوم الزراعة التعاقدية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يكون هناك نوع من الدعم المباشر للفلاح والإنتاج المحلي.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد، أنه تم التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة والمالية لوضع سعر استرشادي للقمح، وكان هذا السعر في العام الماضي 820 جنيهًا، ولكن بسبب الظروف والتحديات العالمية التي تمت خلال الفترة الماضية بدأنا بسعر استرشادي وصل إلى 1250 جنيهًا.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تمت إعادة دراسة الأسعار بناءً على الأسعار العالمية المتاحة في هذا الوقت، وتم التوافق في مجلس الوزراء بدعم كافة أعضاء الحكومة على 1500 جنيه، وهذا رقم غير مسبوق في سعر القمح المصري.

وتابع: هذا الموضوع يمثل دعمًا حقيقيًا وعائدًا متميزًا للفلاح، بالنسبة للظروف التي نمر بها، ولكن هناك أزمة حقيقية في الأعلاف، أو نقصًا حقيقيًا في الأعلاف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الردة، ولذلك نريد تقليل ارتفاع هذا السعر، وتمت الموافقة على إصدار قرار بتسليم الفلاح 10 كيلو من الردة عن كل إردب بسعر 8 جنيه للكيلو، أو 8 آلاف جنيه للطن، بحيث لا يضطر الفلاح إلى شراء الردة من الأسواق بسعر مرتفع.

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