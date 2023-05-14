الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول سفن الخدمات البحرية لميناء بورسعيد لإطلاق خدمة تموين السفن خلال أيام

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم عن وصول عائمات خدمات تموين السفن بمنطقة انتظار موانئ بورسعيد والبدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لدخول الخدمة حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأن تصبح مركزاً رائداً لتداول الطاقة، ووضع مصر على خارطة تموين السفن العالمية.

وفي السياق ذاته، أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن اللجنة القومية المنوطة بدراسة وتصميم المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن، التي تضم أعضاء من وزارتي البترول والنقل، وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء في إطلاق هذا النشاط أسوة بالمراكز العالمية في تموين السفن بسنغافورة والفجيرة وروتردام.

وأشار جمال الدين إلى وصول السفينة CRONUS حمولة 150 ألف طن وعائمتي الإمداد ANDROS حمولة 4 آلاف طن وKYTHIRA حمولة 6 آلاف طن لمنطقة الانتظار للبدء في تشغيل الخدمة فعلياً خلال أيام.

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