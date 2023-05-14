القبض على تاجر هيدرو في شمال سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بشمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ، بمنطقة بئر العبد.

وتبين بحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفان محمول.

بمواجتهه اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 210 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.