الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر هيدرو في شمال سيناء

القبض على متهم
القبض على متهم

تمكن قطاع الأمن العام بشمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ، بمنطقة بئر العبد.

وتبين بحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفان محمول.

بمواجتهه اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 210 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام المواد المخدرة ضبط منطقة بئر العبد مخدر الحشيش

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