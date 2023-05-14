صورة وتعليق.. شهداء الكنيسة والوطن في ليبيا بريشة الكنيسة المارونية

نشر الأب الدكتور جون غبريال الدومينكاني، أيقونة الـ20 شهديًا قبطيًا، في الكنيسة المارونية، عقب اعتراف البابا فرنسيس بقداستهم.

وعلق على الصورة قائلا: “البابا فرنسيس يعترف بقداسة المصريين المستشهدين في ليبيا.. كان فيهم شهيد من غانا.. الكنيسة الكاثوليكية الجامعة أدرجت أسمائهم في السنكسار الكاثوليكي الروماني.. أتمنى إن الكنائس الكاثوليكية الشرقية تعمل نفس الشيء.. الاستشهاد هو شهادة مسكونية.. شهادتنا للمسيح توحدنا”.

وكان قد عقد صاحبا القداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبابا فرنسيس، أسقف روما وبابا الڤاتيكان، اجتماعًا ثنائيًّا مغلقًا بالمكتب البابوي في القصر الرسولي بالڤاتيكان.

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