الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نيفين عبدالمنعم: الحوار الوطنى يجب أن يُحدث نقلة فى السياسات والتشريعات

الدكتورة نيفين عبد
الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان

قالت الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعكس اتفاقا سياسيا على قضية القضاء على التمييز.

وأضافت، خلال كلمتها في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، أن نجاح الحوار الوطني مسئولية مشتركة، ولدينا جميعاً مصلحة في ذلك.

وأشارت إلى أن الحوار ليس منصة لتبادل الرأي، ولكن المطلوب هو إحداث نقلة في السياسات والتشريعات والاستحقاق الدستوري الخاص بمفوضية مكافحة التمييز.

وأوضحت أن الحوار الوطني يقيم جسورا كانت قد تقطعت بين العديد من القوى السياسية، مشددة على أهمية الالتزام بالوقت المخصص لكل مشارك.

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