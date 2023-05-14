الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق شاب فى مياه النيل ببنها

غرق شاب
غرق شاب

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية جهودها لانتشال جثة شاب غرق في مياع نهر النيل بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع طالب يدعي أحمد عيسى، غرقا بنهر النيل بقرية الرملة ببنها، وتم انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أن الطالب عيسى خرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها، انزلقت قدماه إلا أنه لم يتمكن من السباحة وجرفته المياه وما زالت محاولات البحث عنه مستمرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قوات الانقاذ النهري نهر النيل جثة شاب مركز شرطة بنها

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