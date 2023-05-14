وزير التموين: رغيف الخبر جزء من الأمن الغذائي للشعب المصري

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن محصول القمح خاصة في جمهورية مصر العربية من أهم المحاصيل الاستراتيجية، إن لم يكن هو أهم محصول استراتيجي في مصر، لأسباب كثيرة ليس فقط للعائد الاقتصادي لكافة العاملين فيه، ولكنه يمثل الأساس لإنتاج رغيف الخبز، وهو جزء من الأمن الغذائي الحقيقي للشعب المصري.

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن موسم حصاد القمح دائمًا يبدأ في النصف الثاني من شهر أبريل، ويستمر حتى النصف الثاني من شهر يونيو، وقبل هذا الموسم تقوم وزارتا التموين والزراعة بالتنسيق الكامل حتى يمكن إعداد كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال هذا الموسم.

وأوضح أن هناك 420 لجنة تعمل بجميع أنحاء الجمهورية لاستقبال هذا الموسم، واللجنة الواحدة بها التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والوزان المعتمد وأمين الشونة ورئيس الموقع، لافتًا إلى أن الموسم يأخذ عناية هامة جدًا من داخل غرفة عمليات موجودة يوميًا في الوزارة وكل المديريات لتجميع كافة البيانات والأعمال.