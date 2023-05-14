تأجيل محاكمة المتهم بقتل سهير الأنصاري في البحيرة

قررت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل سيدة الخير سهير الأنصاري، لدور الانعقاد المقبل في شهر يونيو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن علي عبد الحي ابو زهرة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين امير عبد الرحمن عبد المجيد ابو العز، وخالد سعد الدين الشيخ احمد رجب.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز شرطة دمنهور قد إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد المجنى عليها، خلال الجلسة طالبت النيابة العامة توقع أقصى العقوبة على المتهم الذى دبر جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلب ممثل النيابة العامة أجل للمرافعة.

بينما شهدت جلسة اليوم طلب الدفاع عن المتهم تفريع مكالمات تليفون المجني عليها والمتهم عن يوم الحادث، وتفريغ الفلاشة الخاصة بالقضية، ورد رئيس المحكمة بأنها مرفقة.