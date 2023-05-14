الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"الشبكشي".. مصري يُحقق بطولة "أسطورة العالم" في إسبانيا (صور)

خالد الشبكشي يعتلي
خالد الشبكشي يعتلي منصة التتويج

أعلن لاعب التارايثلون المصري خالد الشبكشي، عن تحقيقه لبطولة «أسطورة العالم للترايثلون» للألعاب المتعددة AG، وذلك بعد مشاركته في التحدي خلال بطولة العالم في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وقال «الشبكشي» لـ «الدستور» إن بطولة العالم شهدت مشاركة 3 آلاف لاعب يُمثلون 62 دولة، في حين كان المشاركين في تحدي أسطورة العالم 17 لاعب، وكان الشبكشي هو اللاعب المصري والعربي والإفريقي الوحيد خلال التحدي.

واستطاع «الشبكشى» تنفيذ التحدي والذي هو عبارة عن منافسات في خمسة أيام متتالية، بإجمالي مسافة 2000 م سباحة في البحر، و100 كيلومتر دراجات متنوعة بين طريق وجبال، و 48 كيلومتر ركض.

وأضاف اللاعب المصري أن الاتحاد الدولي للترايثلون، أعلن فوزه رسمياً ببطولة «أسطورة العالم للترايثلون» للألعاب المتعددة AGكأول مصري وعربي وإفريقي يشارك ويحقق اللقب.

وسبق أن أحرز «الشبكشي» ذهبية بطولة العالم للترايثلون الشتوي بالتزحلق على الجليد AG في العام الماضي، والتي أُقيمت في دولة أندورا الأوروبية.

أسطورة العالم للترايثلون الشبكشي أسطورة العالم جزيرة إيبيزا الإسبانية جزيرة إيبيزا

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