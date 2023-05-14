مقرر الحريات العامة بالحوار الوطني: القضاء على التمييز موجود في الدستور من 1923

قالت الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إن موضوع مكافحة التمييز هو أحد الموضوعات التي تنشغل بها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأضافت خلال كلمتها في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني، أنه سيتم تناول قضية الإجراءات الجنائية وفي القلب منه قضية الحبس الاحتياطي، بجانب حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية.

وأشارت إلى أن اللجنة هي جزء من محور سياسي تحت رئاسة المقرر العام الدكتور علي الدين هلال، موضحة أن موضوع مكافحة التمييز أحد الموضوعات التي اهتمت بها التشريعات الدولية والتي أكدت على المساواة بين الناس جميعاً منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن هناك مقاومة لجميع أشكال التمييز العنصري التي تختص فئات معينة كالمرأة وذوي الإعاقة ومنع التمييز في نطاق التعليم، موضحة أن مصر ملتزمة بالاتفاقات ذات الصلة التي وقعت عليها في التمييز بين البشر.

وأكدت أن موضوع التمييز موجود في الدستور المصري من 1923، متابعة :" قبل قرن من الزمان أكدت المادة الثالثة أن المصريين متساويين في الحقوق والحريات، ومصر تعرف ذلك قبل 100 عام".