الشباب والرياضة والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد تنفذان الدورة التدريبية للمدربين الأفارقة

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للمدربين الأفارقة للحصول على الرخصة الدولية "B"، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي لكرة اليد والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، والتي تستمر حتى 19 مايو الحالي، بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وقامت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة لإعداد الكوادر والقيادات الرياضية" بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد للوقوف علي الاستعدادات النهائية للتنفيذ من حيث (مواعيد وصول ومغادرة المدربين - الإقامة والإعاشة - قاعات المحاضرات - ملاعب ودوات التدريب )، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الافريقي لكرة اليد، والذي يهدف إلى دعم النشاط العلمي للأكاديمية الأفريقية لكرة اليد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرصه على التعاون الثنائي بين الوزارة والإتحاد الأفريقي لكرة اليد من أجل تطوير الرياضة والنهوض بكرة اليد الإفريقية، خاصة بعد قرار الإتحاد الإفريقي أنه اعتبارا من عام 2024 لن يسمح بأي مدرب بالتسجيل في قائمة الفرق في المباريات إلا الحاصلين على رخص الاتحاد الدولي المختلفة طبقا لمستويات المسابقات.

لذلك حرصت وزارة الشباب والرياضة في تعاونها على المساعدة في تنظيم الدورة التدريبية من أجل تطوير مستوي المدربين ومنحهم الرخص الدولية المختلفة التي تعود بالنفع على تطوير كرة اليد في افريقيا، مضيفا انه بلغ عدد المشاركين في الدورة “23” مدربا من 8 دول أفريقية.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية الأولي أقيمت في عام 2019 بمشاركة عدد 50 مدربا من معظم دول قارة أفريقيا للحصول علي الرخصة ( D ) وأقيمت الدورة التدريبية الثانية في عام ٢٠٢١ للحصول علي الرخصة ( C ).