التايمز: سحر مصر لا يقتصر على الأهرامات ووادى الملوك ومعبد الكرنك

أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الأهرامات والنيل قد يسرقان الأضواء في مصر، ولكن هناك الكثير لتراه في أرض الفراعنة، فبالنسبة للزوار للمرة الأولى، ثمة عدد غير عادي من المعالم الأثرية، من المقابر على طول نهر النيل والمعابد غير المكتشفة؛ شواطئ مبهجة والغوص المثير على طول البحر الأحمر والصحراء، حيث تشمل الأنشطة التخييم البري تحت النجوم.

جولة ثقافية

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن المواقع التاريخية في مصر لا تقتصر على أهرامات الجيزة ووادي الملوك ومعبد الكرنك والمقابر الفرعونية الشهيرة ومدينة الأقصر الخيالية، فهناك أسواق القاهرة التاريخية المعطرة بالبخور ومعبد أبوسمبل، حيث تعتبر هذه الجولة الجماعية التي تم إطلاقها مؤخرًا بصحبة مرشد، رائعة، خصوصًا إذا كانت ضمن رحلة نيلية على متن قارب فاخر على طول نهر النيل.

ميزانية محدودة

وأوضحت الصحيفة، أن الجولات السياحية في مصر الفاخرة تُطلق بأسعار زهيدة للغاية بالمقارنة مع الفنادق الفاخرة والرحلات التي لا مثيل لها.

استراحة المدينة

وأشارت الصحيفة، إلى أن القاهرة لديها تاريخ أكثر بكثير من كنوزها المعروفة، ففي المتحف القبطي، في منطقة البلدة القديمة في أكبر مدينة في العالم العربي، توجد مجموعة معروضة بشكل جميل من الأعمال الفنية والتحف التي يعود تاريخها إلى 1700 عام، بالإضافة إلى بعض أقدم الكنائس والمساجد في أي مكان.

القاهرة هي الأكثر هدوءًا في وسط النيل، ففي منطقة الزمالك الثرية التي يسهل المشي فيها، ستجد قصور بيل إيبوك، والتسوق والمطاعم الجيدة للغاية، وفي شارع 26 يوليو بوسط المدينة ستشعر وكأنك في نيويورك.

رحلة النيل

أصبحت سفينة Osiris من Viking River Cruises، الأنيقة والمصممة لهذا الغرض وتوفر زيارات حصرية للمقابر، أكثر السفن طلبًا في النيل منذ ظهورها لأول مرة العام الماضي، ولكن لسوء الحظ، فإن معظم الرحلات النيلية الفاخرة لن تكون بها حجوزات متاحة حتى عام 2025.

الأهرامات الخاصة

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن رؤية الأهرامات في الواقع أمر له سحر خاص، خصوصًا في وقت شروق أو غروب الشمس، ستجد مشهدًا خياليًا بعيدًا عن الزحام، وعند زيارة الأهرامات يمكن الإقامة في فندق فاخر، مع جولة في نهر النيل، والتوجه بعدها لمدينة الجمال في الأقصر واكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ومعابد التماسيح في أسوان.

رفاهية البحر الأحمر بأسعار معقولة

وتابعت أن مصر بها أيضًا منتجعات فاخرة عديدة، وخصوصًا في المدن المطلة على البحر الأحمر، والتي تتميز بشواطئها الخلابة وفنادقها التي لا مثيل لها في المنطقة، حيث تتوفر بها الألعاب المائية والرياضات المائية والمنتجعات الصحية وكافة أنواع الطعام من المطابخ العالمية المختلفة.

الطبيعة على اليابسة وتحت الماء

وأوضحت أن شواطئ مرسى علم ذات اللون الأبيض الفاتح تتميز بالهدوء مقارنة بشرم الشيخ أو الغردقة، حيث يزور الغواصون هذا المنتجع الواقع في أقصى جنوب البحر الأحمر بحثًا عن السور المرجاني لشعاب Elphinstone Reef، على ارتفاع 70 مترًا تحت السطح، والأسماك النادرة والأسماك المتلألئة، بالإضافة إلى بحيرة الدلافين Sha'ab Samadai.

وبالعودة إلى الأرض، في منتزه وادي الجمال الوطني القريب، قد ترى الفن الصخري الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والغزلان والوعل، والمناجم التي من المفترض أنها زودت مجوهرات كليوباترا.

التسلق والمشي لمسافات طويلة والغطس

جولة جديدة مليئة بالنشاط تستكشف الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، في أقصى شرق مصر، ستتعلم في مجموعة صغيرة تسلق الصخور في الأخاديد الوردية، قبل التنزه في الوديان الدرامية بينما تحمل الإبل حقائبك، هناك وقت للغطس في البحر الأحمر بالقرب من دهب.

السفر غربًا

استكشاف صحراء البحر الرملي العظيم بواسطة سيارات الدفع الرباعي، والتزلج على الكثبان الرملية، والسباحة في الينابيع الحارة، وركوب الدراجات عبر مزارع النخيل والبيوت الطينية، كلها ممكنة للعائلات التي تزور واحة سيوة خلال عطلة مصر الجديدة لمدة أسبوعين.

الشرق الأوسط يلتقي بالمتوسط

أصبحت الإسكندرية الآن ميناء عالميًا هادئًا على البحر الأبيض المتوسط، وكانت في يوم من الأيام عاصمة مصر اليونانية الرومانية، تتضمن هذه العطلة المصممة خصيصًا للمدينة جولة خاصة تأخذك إلى الوراء عبر عمود بومبيز وسراديب الموتى والنسخة الحديثة المواجهة للبحر من مكتبة الإسكندرية.