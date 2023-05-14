الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه لمسئولي مشروع حصاد القمح بوادي الشيح في أسيوط، قائلًا: "أُهنئكم على زراعتكم في وادي الشيح، لأنه كان على مدى السنوات الماضية تصعب الزراعة فيه"، متسائلًا: "عملتوا إيه؟".

وأجاب المهندس محمد جمال غريب، المسئول عن المشروع، قائلًا: "كان تحدي كبير يا فندم، بس الحمد لله بتوفيق ربنا ودعم سيادتك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قدرنا نتغلب على مصاعب الأرض من حجارة، وأنشأنا أحدث شبكة ري باستخدام أحدث نظم في العالم، بمحطات الأرصاد بأجهزة حساسات مياه في الأرض لرفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها".

ورد الرئيس السيسي عليه قائلًا: "أنت عارف يا جمال أنا ليه بسأل السؤال ده، عشان أقول للناس أن اللي نجحوا في مزرعة وادي الشيح ده مستثمر مصري هو اللي دخل بتقنية مختلفة وقدر يقول (رغم أن الأرض دي غير صالحة للزراعة، لكن أنا هزرعها)".

وتابع: "دلالة الموضوع هو أن طالما فيه إرادة وإصرار، والعلم دائمًا بيخدّم على أمور قد لا يراها كثيرون، وقدر المستثمر أن ينجّح الفكرة ويزرع الأرض، كملوا عشان دي فرصة عمل كويسة للشباب في أسيوط".

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يشهد افتتاحات مشروعات حصاد القمح عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى: أدعو رجال الأعمال للمشاركة فى مشروعات زراعة المحاصيل الاستراتيجية

اللواء توفيق سامى: نستهدف إضافة 230 ألف فدان قمح بشرق العوينات وتوشكى

الأب بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي لديه معايير أخلاقية وفنية يعتمد عليها

التأمين الاجتماعى: لدينا منظومة معلومات جديدة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين

رئيس هيئة التأمين: الرئيس السيسى يولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

أستاذ كبد وجهاز هضمى يتحدث عن مبادرة "القضاء على فيروس سى" (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"الاتصالات" تكرم عددًا من العاملين بها من مجتازى برامج تنمية وبناء القدرات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

الرئيس السيسى يشهد بدء موسم حصاد القمح (بث مباشر)

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1980 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية