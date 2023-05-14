الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه لمسئولي مشروع حصاد القمح بوادي الشيح في أسيوط، قائلًا: "أُهنئكم على زراعتكم في وادي الشيح، لأنه كان على مدى السنوات الماضية تصعب الزراعة فيه"، متسائلًا: "عملتوا إيه؟".

وأجاب المهندس محمد جمال غريب، المسئول عن المشروع، قائلًا: "كان تحدي كبير يا فندم، بس الحمد لله بتوفيق ربنا ودعم سيادتك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قدرنا نتغلب على مصاعب الأرض من حجارة، وأنشأنا أحدث شبكة ري باستخدام أحدث نظم في العالم، بمحطات الأرصاد بأجهزة حساسات مياه في الأرض لرفع كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها".

ورد الرئيس السيسي عليه قائلًا: "أنت عارف يا جمال أنا ليه بسأل السؤال ده، عشان أقول للناس أن اللي نجحوا في مزرعة وادي الشيح ده مستثمر مصري هو اللي دخل بتقنية مختلفة وقدر يقول (رغم أن الأرض دي غير صالحة للزراعة، لكن أنا هزرعها)".

وتابع: "دلالة الموضوع هو أن طالما فيه إرادة وإصرار، والعلم دائمًا بيخدّم على أمور قد لا يراها كثيرون، وقدر المستثمر أن ينجّح الفكرة ويزرع الأرض، كملوا عشان دي فرصة عمل كويسة للشباب في أسيوط".