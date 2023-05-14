المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: مقترح شامل بشأن المساواة ومكافحة التمييز

استعرضت لبنى درويش، مسؤولة الملف الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تفاصيل مقترح تشريعي مقدم من جانب المبادرة في شأن المساواة ومكافحة التمييز.

وقالت في كلمتها خلال المشاركة في جلسات الحوار الوطني اليوم الأحد، إن مناقشة إنشاء مفوضية منع التميز، يمثل فرصة لتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز.

وأوضحت أن التشريع المقترح يتضمن وضع قواعد المساواة ودعم ضحايا التمييز وتنظيم آلية شكوى التعرض للتمييز والطرف المسئول عن تقديم المستندات أثناء التحقيق.

وشددت على ضرورة أن يوفر التشريع المقترح الدعم القانوني لمن يتعرض للتمييز، مضيفة: "سوف نقدم المقترح للجنة وننشره على موقعنا الإلكتروني".

بدء جلسات الحوار الوطني

وبدأت اليوم، الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتيّ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي: القضاء على كل أشكال التمييز، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).