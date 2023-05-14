وزير الصحة: إجراءات خاصة لتطوير التعليم الصيدلي في مصر

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية الصيدلة بعنوان "الأصالة للتميز في الصيدلة: رؤية مصر للرعاية الصحية 2030"، في إطار رؤية جامعة القاهرة وخطتها الاستراتيجية 2021 - 2025 كجامعة رائدة من جامعات الجيل الرابع تتميز بإنتاج المعرفة والابتكار والتمكين من خلق القيمة،والارتقاء برأس المال الفكري محليًا واقليميًا ودوليًا، وذلك بمشاركة وفد من هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام، وبحضور الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ونخبة من الأساتذة والباحثين من داخل مصر وخارجها.

يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، وبمشاركة ممثلين من جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية-العاصمة الإدارية،وجامعة لوبلين الطبية ببولندا، وجامعة بورتو بالبرتغال، وهيئة التميز في الرعاية الصحية (NICE)، ومجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي(ACPE)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ودستور الأدوية الأمريكي (USP).

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن صدور القانون المنظم لهيئة الدواء المصرية مفيد بدرجة كبيرة في تنظيم سياسات الدواء على مستوى مصر، والذي يُعد مثالًا يُحتذى به في الدول المُحيطة، وأشادت به منظمة الصحة العالمية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الصناعة الدوائية المصرية لها كفاءتها المعهودة والتي اتضحت خلال فترة جائحة فيروس كورونا، لافتاإلى تطوير الصناعة الدوائية في مصر وانتاجها الذي يتم تصديره إلى العديد من الدول في أوروبا وأمريكا، بما يعكس الصناعة الدوائيةالمصرية العريقة وسيارته التنظيمية وتخريج صيادلة مصريين متميزين.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتطوير التعليم الصيدلي في مصر من خلال لجنة قطاع الصيدلة، والتي تمت في إطار الثورة الكبيرة الحادثة في التعليم الجامعي على المستوى العام، موضحًا أن الصيدلي له دورًا مؤثرًا بشكلكبير داخل المستشفيات ودور الرعاية الصحية، ولذا لابد من تدريبه في نطاق كل من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وقثطاع الصناعةوالشركات العضوية، لافتا إلى توجه العالم إلى إعداد الصيادلة إلى العمل بغرف العناية المركزة للمساعدة في العمليات والمهام الطبية.