إثر شرارة من فرن بلدي.. "الحماية المدنية" بسوهاج تسيطر على حريق بمنزلين

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق اندلع في منزل وامتد إلى 2 حوش ماشية، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، ناحية دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

و تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغا بنشوب حريق بسطح منزل بناحية نجع العجمى دائرة مركز البلينا.

- نتيجة الفحص

تبين من خلال الفحص، نشوب الحريق بسطح منزل ملك المدعو “محمد ج ع ا” 30 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وامتد لحوشين للماشية مجاورين ملك كل من “حمدان ا ع ح” 60 عاما، مزارع، و"جابر ا د ا" 40 عاما، عامل - ويقيمان بذات الناحية.

على الفور، جرى الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.



بسؤال المذكورين، أفادوا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير الشرر من فرن بلدي أعلى سطح منزل الأول، وأضافوا بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والعروق الخشبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطر جهة التحقيق المختصة.