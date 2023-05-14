الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الممتاز "ب".. السكة يواجه الإعلاميين للصعود لقمة مجموعته وكفر الشيخ يستضيف بروكسي

فريق السكة الحديد
فريق السكة الحديد

تختتم اليوم مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين لدوري القسم الثاني "الممتاز ب" بإقامة ثلاث مباريات منها مباراتين في المجموعة الثانية ومباراة واحدة في المجموعة الثالثة.

في المجموعة الثانية يستضيف الإعلاميين الذي يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط فريق السكة الحديد الثاني برصيد 48 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد في مباراة مهمة للفريقين حيث يسعى السكة للفوز والانفراد بقمة المجموعة برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إف سي زد وحقق السكة الحديد ثلاثة انتصارات في أخر خمس مباريات على الاتصالات ووادي جلة والنصر وخسر مباراتين أمام منتخب السويس وبتروجت وأكد أمير عزمي مجاهد للاعبيه أن الفوز في مباراة اليوم سيكون مفتاح الصعود للدوري الممتاز وشدد عليهم بعدم الاستعانة بفر يق الإعلاميين .

في المقابل لابديل أمام الإعلاميين سوى الفوز والوصول للنقطة 12 وتقليص الفارق مع النصر الذي يحتل المركز الخامس عشر إلى 7 نقاط أما الهزيمة فتعني بقاء فارق النقاط العشر الذي يصعب تعويضه في الأسابيع الخمسة المتبقية.

ويحل الاتصالات السادس برصيد 39 نقطة بقيادة جمعة مشهور ضيفا على الانتاج الحربي الثاني عشر برصيد 25 نقطة بقيادة مصطفى عبده في مباراة تمثل أهمية كبيرة للاتصالات الذي يرفع شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 42 والتساوي مع بتروجت الذي يحتل المركز الخامس وفي نفس الوقت زيادة الفارق مع الترسانة الذي يحتل

 المركز السابع إلى ثلاث نقاط وحقق الاتصالات أربعة انتصارات متتالية على النصر والإعلاميين والترسانة والقناة .

وفي المجموعة الثالثة يستضيف كفر الشيخ السادس برصيد 37 نقطة بقيادة كر م جابر فريق بروكسي الذي يحتل المركز الثامن برصيد 34 نقطة بقيادة محمد حامد في مباراة مهمة  للفريقين حيث يسعى كفر الشيخ للفوز والوصول للنقطة 40 وتقص الفارق مع بلدية المحلة المتصدر إلى 5 نقاط إضافة لتقليص الفارق مع دكرنس الذي يحتل المركز الخامس إلى ثلاث نقاط وفي نفس الوقت يسعى بروكسي للفوز والوصول للنقطة 37 والتساوي مع كفر الشيخ في المركز السادس.

دوري القسم الثاني السكة الحديد أمير عزمي مجاهد كفر الشيخ فريق بروكسي

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