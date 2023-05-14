الإعدام لعامل والسجن 15 سنة لطالب لاتهامهما بقتل شخص لسرقته فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بالإعدام شنقًا لعامل، والسجن المشدد 15 سنة لطالب؛ لاتهامهما بقتل آخر مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق النار عليه من سلاح نارى في طهطا.



وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسى، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، والعثور على جثته بها عدة إصابات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى طهطا جثة هامدة إثر إطلاق النار عليه.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاما بسرقة الدراجة النارية الخاصة به والهاتف المحمول من المجنى عليه أثناء سيرهما ليلا بالطريق العام، وعندما حاول مقاومتهما قاما بإخراج سلاح نارى وإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.



وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.