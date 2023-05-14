الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لعامل والسجن 15 سنة لطالب لاتهامهما بقتل شخص لسرقته فى سوهاج

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات سوهاج، بالإعدام شنقًا لعامل، والسجن المشدد 15 سنة لطالب؛ لاتهامهما بقتل آخر مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق النار عليه من سلاح نارى في طهطا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسى، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، والعثور على جثته بها عدة إصابات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى طهطا جثة هامدة إثر إطلاق النار عليه.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاما بسرقة الدراجة النارية الخاصة به والهاتف المحمول من المجنى عليه أثناء سيرهما ليلا بالطريق العام، وعندما حاول مقاومتهما قاما بإخراج سلاح نارى وإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

القبض اطلاق النار الدراجة النارية سرقة محكمة جنايات سوهاج الإعدام شنق ا عامل

الأكثر قراءة

"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

انطلاق اليوم الأول لبرنامج"القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثانى" بالغربية

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

اللواء توفيق سامى: زراعاتنا فى شرق العوينات وتوشكى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد

مصر تدخل موسوعة "جينيس" بإنجازين فى مجال الزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية