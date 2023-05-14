اللواء توفيق سامى: زراعاتنا فى شرق العوينات وتوشكى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية اللواء أركان حرب توفيق سامي اليوم الأحد إن إجمالي الأراضي التي تم استصلاحها حتى نهاية عام 2022 يقدر بحوالي 460 ألف فدان، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف اللواء توفيق ـ في كلمة له خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس السيسي ـ أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان وخصوصًا المحاصيل الاستراتيجية وبعض الزراعات الأخرى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، حيث كانت تلك هي المحدد الرئيسي لمهام الشركة، والتي تتمثل في استصلاح الأراضي الصحراوية والزراعة والتصنيع الزراعي.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة خلال كلمة اللواء أركان حرب توفيق سامي خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس، ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر.

وقال الرئيس السيسي "إننا نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتم التعامل معه وفقًا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر"، مشددًا على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات"، وأضاف "حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها".