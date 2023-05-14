الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللواء توفيق سامى: زراعاتنا فى شرق العوينات وتوشكى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب توفيق سامي

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية اللواء أركان حرب توفيق سامي اليوم الأحد إن إجمالي الأراضي التي تم استصلاحها حتى نهاية عام 2022 يقدر بحوالي 460 ألف فدان، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف اللواء توفيق ـ في كلمة له خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس السيسي ـ أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان وخصوصًا المحاصيل الاستراتيجية وبعض الزراعات الأخرى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد، حيث كانت تلك هي المحدد الرئيسي لمهام الشركة، والتي تتمثل في استصلاح الأراضي الصحراوية والزراعة والتصنيع الزراعي.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة خلال كلمة اللواء أركان حرب توفيق سامي خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس، ضرورة ترشيد استخدام المياه المستخدمة في الزراعة والاستفادة من مخزون المياه المتوفرة في منطقة شرق العوينات عن طريق استخدام طرق الري الحديثة والحفاظ عليها دون هدر.

وقال الرئيس السيسي "إننا نحتاج إلى التأكد من أن مخزون المياه الجوفية في شرق العوينات يتم التعامل معه وفقًا للمعايير العالمية واستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر"، مشددًا على أهمية ترشيد المياه واستخدام نظم الري الحديثة في كافة الزراعات"، وأضاف "حريصون على تحقيق أكبر استفادة من المياه المتاحة وتعظيم ما لدينا من منتجات زراعية وترشيد استخدام المياه في الأراضي التي يتم استصلاحها".

الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحراوي الشركة الوطنية الرقعة الزراعية الرئيس عبدالفتاح المحاصيل الاستراتيجية

الأكثر قراءة

"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

انطلاق اليوم الأول لبرنامج"القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثانى" بالغربية

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

اللواء توفيق سامى: زراعاتنا فى شرق العوينات وتوشكى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد

مصر تدخل موسوعة "جينيس" بإنجازين فى مجال الزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية