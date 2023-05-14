"الشباب والرياضة" والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد تنفذان دورة للمدربين الأفارقة للرخص الدولية

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للمدربين الأفارقة للحصول على الرخصة الدولية "ب"، وتنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي لكرة اليد والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، والتي تقام خلال الفترة من 13 الي 19 مايو الحالي، بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

حيث قامت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة لإعداد الكوادر والقيادات الرياضية"، بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد للوقوف على الاستعدادات النهائية للتنفيذ، من حيث (مواعيد وصول ومغادرة المدربين - الإقامة والإعاشة - قاعات المحاضرات - ملاعب وأدوات التدريب)، وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والذي يهدف إلى دعم النشاط العلمي للأكاديمية الإفريقية لكرة اليد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرصه على التعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة اليد، من أجل تطوير الرياضة والنهوض بكرة اليد الإفريقية، خاصة بعد قرار الاتحاد الإفريقي بأنه، اعتبارًا من عام 2024، لن يسمح بأي مدرب بالتسجيل في قائمة الفرق في المباريات إلا الحاصلين على رخص الاتحاد الدولي المختلفة، طبقًا لمستويات المسابقات.

لذلك حرصت وزارة الشباب والرياضة في تعاونها على المساعدة في تنظيم الدورة التدريبية من أجل تطوير مستوي المدربين ومنحهم الرخص الدولية المختلفة التي تعود بالنفع على تطوير كرة اليد في افريقيا، مضيفا انه بلغ عدد المشاركين في الدورة “23” مدربا من 8 دول أفريقية.

فعاليات الدورة التدريبية الثالثة

فعاليات الدورة التدريبية الثالثة

فعاليات الدورة التدريبية الثالثة

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