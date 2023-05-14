جولات ميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام بالقاهرة

تفقد أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية بمحافظة القاهرة، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بمدرسة سيزانبراوي الإعدادية - الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، كان فى استقباله الدكتورة ايمان عبد الله مدير عام الإدارة وصفاء الجزار مديرة المدرسة.

واطمأن على مواصفات الورقة الامتحانية وأنها في مستوي جميع الطلاب حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة(الجبر والإحصاء)، كما تابع إمتحانات الصف الثاني الثانوي العام، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادتى (الفيزياء) للشعبة العلمية، (الفلسفة والمنطق) للشعبة الأدبية، عدد ( ٢١٧ ) طالبا فى (١٣) لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على المنصة.

وأوصى موسى، الطلاب باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع أبنائه الطلاب.

ومن جهته، زار سعيد عطية، مدير عام إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عددا من المدارس كمدرسة عمربن الخطاب الثانوية بنين، الحرية الرسمية لغات، تحيا مصر ١ للتعليم الأساسي، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، واطمأن علي سير الامتحانات داخل اللجان بصورة طبيعية، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل جميع اللجان حفاظاً على سلامة الطلاب.

كما تابع نظافة دورات المياه وفناء المدرسة واللجان، وقام بالاطلاع على الورقة الامتحانية للتأكد من وضوح الأسئلة وأنها في مستوى الطالب المتوسط.

كما اطلع على دفتر أمن اللجان، وقام بالتنبيه على الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم، وأيضا نبه على الطلاب أنه من يثبت تورطه في الغش داخل اللجان يتعرض لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

كما حذر مدير إدارة المستقبل التعليمية، من استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، مشددا بالتنبيه على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.